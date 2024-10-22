Kaspersky, Stadia Projesi kapsamında tehdit istihbarat verilerini INTERPOL ile paylaşarak Fransa'da düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları ile ilgili dolandırıcılık girişimleriyle mücadeleye katkıda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - INTERPOL'ün Yaz Oyunları sırasındaki çabaları arasında Fransa'daki 2024 Yaz Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili siber suç faaliyetlerinin önlenmesi ve ele alınması, milyonlarca izleyici ve katılımcının güvenliğinin sağlanması da yer alıyordu. Proje, kullanıcıların parasını ve verilerini çalmak için tasarlanan siber dolandırıcılık girişimlerini hedef aldı. Bu çabanın bir parçası olan Kaspersky, özel tehdit istihbaratı verilerini paylaşarak INTERPOL ve Gateway proje ortaklarıyla iş birliği yaptı. Kaspersky ekibi, bu dönemde sporseverleri aldatmaya yönelik faaliyetlerde net bir artış gözlemledi ve resmi Yaz Oyunları siteleri gibi görünen kimlik avı web sitelerinin derinlemesine bir analizini yaparak siber suçluların izleyicilerin heyecanını ve güvenini istismar etmek için kullandığı dolandırıcılık girişimlerini ortaya çıkardı.

Kaspersky Kamu İlişkileri Başkan Yardımcısı Yuliya Shlychkova, Olimpiyat Oyunları gibi milyonlarca izleyiciyi çeken büyük küresel etkinlikler, izleyicileri kandırıp verilerini ve paralarını çalmak isteyen siber suçlular için genellikle başlıca hedefleri oluşturduğunu söyledi.

"Kullanıcıları korumak için bu yüksek ölçekteki tehditlerle mücadelede özel sektör ve kamu sektörü arasında işbirliği kurmak şarttır" diyen Shlychkova, "Kaspersky olarak küresel siber suçları etkisiz hale getirme konusundaki ortak çabalara katkıda bulunmaktan onur duyuyoruz. Kaspersky, bu süreçte tehdit istihbaratı verilerini paylaşarak INTERPOL'ün girişimlerini aktif olarak desteklemeye, güvenlik önlemlerini güçlendirmeye ve bireyleri ve toplumu bir bütün olarak korumak için zamanında, proaktif eylemler gerçekleştirmeye kararlıdır" dedi.

INTERPOL Siber Suçlar Direktörü Neal Jetton ise, Paris Yaz Oyunları sırasında siber suçların önüne geçebilmek için uluslararası işbirliği çok önemli olduğunu anımsatarak, INTERPOL'ün sporcuları, seyircileri ve kritik altyapıları siber saldırılardan korumak için Kaspersky gibi özel sektör ortaklıklarının yanı sıra üye ülkelerle yakın işbirliği içinde çalışarak herkes için güvenli ve emniyetli bir etkinlik sağlanmasına yardımcı olduğunu söyledi.