Gelişen teknolojiye bağlı olarak son dönemlerde artan internet kullanımı sonucu özellikle çocukları ve gençleri bekleyen tehlikelere dikkat çekilen Siber Suçlar, Teknoloji Bağımlılığı ve Bilinçli Teknoloji Kullanma konulu seminer GKV Özel İlkokulunda gerçekleştirildi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulunda düzenlenen ‘Siber Suçlar, Teknoloji Bağımlılığı ve Bilinçli Teknoloji Kullanma’ semineriyle öğrencilere çeşitli uyarılarda bulunuldu. Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokul öğrencilerine yönelik Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından SİBERAY projesi kapsamında ‘Siber Suçlar, Teknoloji Bağımlılığı ve Bilinçli Teknoloji Kullanma’ semineri yoğun ilgi göndü. GKV Özel Okulları Rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimi tarafından planlanan seminerde öğrencilerin uzun süreli ekran kullanımının zararları, güvenli internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı, bilinçli sosyal medya kullanımı, siber risk ve tehditler konularında bilgilendirme yapıldı. Yapılan bilgilendirmelerin ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan uzmanlar onları sanal tehlikelere karşı dikkatli olmaya çağırdı.

“Teknoloji ve interneti bilinçli kullanmak zorundayız”

Söz konusu etkinliklerin eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceğini ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, “Gelişen teknoloji eğitimde de kullanılmaya ve öğrencilerin bilgiye doğrudan ulaşmasına imkan sağlarken sanal dünyada çocuklar ve gençlere yönelik tuzaklar da dikkat çekmektedir. Bu anlamda öğrencilerimizin bilgilendirilmesi ve tuzaklara karşı dikkatli olması için gerekli her türlü çalışmaları yürütürken Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından SİBERAY projesi kapsamında ‘Siber Suçlar, Teknoloji Bağımlılığı ve Bilinçli Teknoloji Kullanma’ seminerlerini kurumlarımız bünyesindeki bütün kademelerinde gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda Gaziantep Emniyet Müdürlüğümüze ve ilgili daire başkanlığına teşekkür ediyoruz” dedi.