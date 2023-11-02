Kırıkkale’de sanal ortamda nitelikli dolandırıcılık yapmaya çalıştığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yapılan çalışmalar neticesinde; nitelikli dolandırıcılık, banka kredi kartını kötüye kullanılması, bilişim sistemine girme ve kişisel verilerin ele geçirilmesi olayıyla ilgili 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. SİBERAY etkinlikleri çerçevesinde de vatandaşlara, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, bilgi kirliliği ve kişisel verilerin güvenliğine yönelik konularda önleyici ve bilinçlendirici broşürler dağıtıldı.