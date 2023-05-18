Isparta Belediyesi öncülüğünde Siber Isparta Gençlik Merkezi kuruldu. Merkez sayesinde gençlerin teknoloji alanında farkındalıkları artırılarak, bu alanda girişimci olmalarına katkı sağlanması hedefleniyor.

Isparta Belediyesi, her yaş grubundaki gençlerin kendilerini geliştirebilmeleri ve girişimcilik kazanmaları için imkânlar oluşturmaya devam ediyor. Bu bağlamda Isparta Belediyesi, Fatih Mahallesi’nde inşa ettiği gençlik merkezini Siber Isparta Gençlik Merkezi adı altında hizmete sunuyor. Merkez, siber güvenlik, mobil ve web tabanlı uygulama geliştirme, robotik kodlama, sosyal medya uzmanlığı, dijital asistanlık gibi birçok alanda eğitimler gerçekleştirerek, girişimcilere ve bilişim sektörüne katkı sağlamayı hedefliyor.

Her yaş grubundan gençlere hizmet verecek olan Siber Isparta Gençlik Merkezi sayesinde gençler teknoloji alanında kendilerini geliştirebilecek ve bu alanda girişimcilik özendirilerek, şirket kurmak isteyen gençlere destek sağlanacak.

Siber Isparta Gençlik Merkezi hakkında bilgi veren Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi ve Proje Koordinatörü Doç. Dr. Ebru Yılmaz İnce, “Merkezimizde robotik, dijital dönüşüm, yazılım laboratuvarları ile 2 adet Ar-Ge ön kuluçka merkezleri bulunmaktadır. Burada ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine hem eğitimler hem de girişimci gençlere destekler verilecek. Onların ön kuluçka merkezlerinde çalışmaları sağlanacak. Bu kapsamda girişimcilik eğitimi de verilecek. Eğitimleri alan gençlerin teknoloji alanında farkındalıkları artacak aynı zamanda girişimcilik özendirilecek. Teknoloji alanında şirket kurmayı düşünen gençlere faydalı olacağını düşünüyoruz” dedi.

Tam donanımlı bilgisayar ve ekipmanlara sahip olan Siber Isparta Gençlik Merkezinin, kısa bir süre içerisinde hizmete girmesi planlanıyor.