Isparta Belediyesi öncülüğünde her yaş grubundaki gençlerin teknoloji alanında farkındalıklarını artırmak ve bu alanda girişimci olmalarına katkı sağlamak amacıyla kurulan Siber Isparta Gençlik Merkezi, eğitimlerine başlıyor.

Isparta Belediyesi’nin gençlere yönelik yatırımları devam ediyor. Şehrin farklı noktalarına 3 Gençlik Merkezi inşa eden Isparta Belediyesi, Fatih Mahallesi Gençlik Merkezi’ni Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) ortaklığıyla Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ‘Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’ Siber Isparta Gençlik Merkezi adı altında gençlerin gelişimine yönelik hizmete sundu. Merkez, siber güvenlik, mobil ve web tabanlı uygulama geliştirme, robotik kodlama, sosyal medya uzmanlığı, dijital asistanlık gibi birçok alanda eğitimler gerçekleştirerek, girişimcilere ve bilişim sektörüne katkı sağlamayı hedefliyor. Her yaş grubundan gençlere hizmet verecek olan Siber Isparta Gençlik Merkezi sayesinde gençler teknoloji alanında kendilerini geliştirebilecek ve bu alanda girişimcilik özendirilerek, şirket kurmak isteyen gençlere destek sağlanacak.

Siber Isparta Gençlik Merkezi, yaz dönemi için eğitimlerine başlıyor. 17 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek eğitimlerde katılımcılara Siber Güvenlik, Web ve Mobil Uygulama Geliştirme, Sosyal Medya Yönetimi ve Dijital Asistanlık alanında eğitimler verilecek. Eğitimlere 226 kişi başvururken, başvurusu uygun bulunan 140 kişi eğitimlere katılmaya hak kazandı.

Eğitimlerin açılış toplantısı Isparta Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Açılışa Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, ISUBÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörü ve Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Cengiz Özel akademisyenler ve eğitimlere katılacak gençler katıldı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, teknolojinin günden güne farklı alanlara gittiğini, bu nedenle de Siber Isparta Gençlik Merkezini kurduklarını söyledi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Başdeğirmen, “BAKA da önemli desteklerde bulundu. Eğitim alınacak gençlik merkezimiz belediyemize ait ancak onun içerisindeki tefrişat, bilgisayarlar, çalışma ortamı ve bundan sonraki birçok şeyi BAKA hazırladı. Bu projenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Öyle büyük bir hızla teknoloji bir yerlere gidiyor ki yetişmek mümkün değil. Bugün son model olarak aldığınız herhangi bir ürünü, cihazı 6 ay sonra eskimiş olarak görebiliyorsunuz. 6 ay sonra üretilen bir cihazın daha fonksiyonlu olduğunu görebiliyorsunuz. Buna yetişmek için de yetişmiş, kalifiyeli elemanlara ihtiyacımız var. Merkezimizde yazılım, robotik kodlama, hackerlıkla alakalı eğitimler verilecek. Bu bölgemize de katkı sağlayacak bir çalışma. Bunu önemsemenizi istiyorum” şeklinde konuştu.

Yazılım ve dijital platformla ilgili konularda eleman sorunu yaşandığını dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Aranan kişi olmak bu eğitimden geçecek. Orada her türlü imkanı size sunacağız. 24 saat çalışılabilecek bir ortam hazırladık. Bunun değerlendirilmesi gerekiyor. Sizler de buna katkı sağlar ve değerlendirirseniz, eğitimlerimizi gönülden veren hocalarımızı yaptığınız çalışmalarla daha çok teşvik ederseniz daha çok bilgiler kazanırsınız. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitemizin akademisyenleri gönülden gelerek sizlere bu eğitimleri verecekler. Herkes ülkemizde çocuklarımızdan bir tanesini nasıl en iyi şekle getirebiliriz kaygısı içerisindeler. Bunları değerlendirelim. Bu yapılan çalışmalar kolay değil, uzun vakit alan ve gerçek bir emek alan çalışmalar. Buradan istifade ederseniz ülke olarak biz de çok şey kazanırız” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından eğitmenler tarafından katılımcılara eğitimler hakkında bilgi verildi. Gençler de eğitimlere ilişkin merak ettikleri soruları eğitimcilere sorarak, cevaplarını aldılar.