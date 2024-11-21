Dijital çağda siber güvenlik, şirketlerin en kritik sorumluluklarından biri haline geldi. Bu alanda önemli çalışmalar yürüten Fazlanet Bilgi Teknolojileri CEO’su Perviz Altay, şirketlerin bu konuda alması gereken önlemlere dikkat çekti. Çalışanların bireysel farkındalıklarının önemine vurgu yapan Altay, "Siber güvenlik yalnızca teknik yatırımlarla sağlanamaz; çalışanların farkındalığı bu sürecin olmazsa olmaz bir parçasıdır," diyerek şirketleri bilinçli adımlar atmaya çağırdı.

Perviz Altay, siber güvenlik konusunda çalışanların dikkat etmesi gereken 10 önemli noktayı şu şekilde sıraladı:

Zayıf parola kullanımı

“Çalışanların zayıf ve tahmin edilebilir parolalar kullanması, sistemleri savunmasız bırakıyor” diyen Altay, güçlü ve benzersiz parolalar oluşturmanın kritik önem taşıdığını vurguladı. Parola yönetim araçlarının kullanımını öneren Altay, parola güvenliğiyle başlayan önlemler zinciri önerilerine, dijital ortamda karşılaşılabilecek diğer tehditlerle devam etti.

Şüpheli E-posta ve eklerine tıklama

Phishing (oltalama) saldırılarının yaygın bir tehdit olduğunu belirten Altay, “Şüpheli e-postalara ve eklerine tıklamaktan kaçınmak, bu tür saldırılardan korunmanın en etkili yoludur” ifadelerini kullandı. Altay ayrıca, internet bağlantılarında karşılaşılabilecek risklere de dikkat çekti.

Güvenilmeyen wi-fi ağlarına bağlanma

“Halka açık Wi-Fi ağları, verilerinizin ele geçirilmesine yol açabilir” diyen Altay, VPN gibi güvenlik çözümlerinin kullanılmasını önerdi. Altay’ın açıklamalarında cihazların güvenliğine yönelik uyarılar da önemli bir yer tutuyor.

Kişisel cihazların kullanımı

Altay, şirket sistemlerinde kişisel cihaz kullanımının büyük riskler doğurduğunu ifade ederek, “Çalışanların yalnızca şirket politikalarına uygun cihazlarla çalışması gereklidir” dedi. Öte yandan Altay’ın açıkladığı önlemler zincirinde, sistemlerin güncel tutulması da önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

Güncellemelerin ihmal edilmesi

“Güncellenmeyen yazılımlar, saldırganlar için açık kapılar bırakır” diyen Altay, düzenli yazılım güncellemelerinin siber güvenliğin temel taşlarından biri olduğunu belirtti. Altay bilgi paylaşımı konusundaki hassasiyetlerin de kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Bilgi paylaşımı

Hassas bilgilerin bilinçsizce paylaşılmasının şirketlerin en değerli varlıklarını riske attığını vurgulayan Altay, veri güvenliği farkındalığının artırılmasının önemine dikkat çekti. Bu farkındalık, sosyal medya kullanımına kadar geniş bir alanı kapsıyor.

Sosyal medya güvenliği

“Sosyal medyada yapılan dikkatsiz paylaşımlar, stratejik bilgilerin açığa çıkmasına neden olabilir,” diyen Altay, çalışanların sosyal medya kullanımı konusunda eğitilmesi gerektiğini söyledi. Bunun yanı sıra, fiziksel cihazların ve harici aygıtların güvenliği de ihmal edilmemesi gereken konular arasında.

USB ve harici aygıtların kullanımı

Altay, bilinmeyen USB veya harici aygıtların kötü amaçlı yazılımlar taşıyabileceğini belirterek, “Çalışanların yalnızca güvenilir aygıtlar kullanmasını sağlamalıyız,” dedi.

Şirketlerin, çalışanları bilinçlendirmesi gereken diğer bir konu ise dosya paylaşımı.

Bilinçsiz dosya paylaşımı

Altay, “Yetkisiz kişilerle dosya paylaşımı, şirketlerin kritik bilgilerinin sızmasına neden olabilir,” diyerek net kurallar oluşturulması gerektiğini belirtti. Ve son olarak, fiziksel güvenlik de siber güvenliğin önemli bir tamamlayıcısı olarak öne çıkıyor.

Fiziksel güvenlik ihlalleri

“Belgelerin ve cihazların kaybolması gibi fiziksel güvenlik ihlalleri, siber güvenliğin ayrılmaz bir parçasıdır,” diyen Altay, bu konuda çalışanların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Fazlanet’ten güvenlik çözümleri

Öte yandan Fazlanet Bilgi Teknolojileri A.Ş., kurumlara özel siber güvenlik çözümleriyle dikkat çekiyor. Kurumun CEO’su Perviz Altay, “Eğitim programlarımız ve teknolojik altyapımız sayesinde hem insan kaynaklı hem de teknik riskleri en aza indiriyoruz. Güvenlik açıklarını tespit etmek ve çözüm sağlamak için buradayız,” diyerek şirketlere iş birliği çağrısında bulundu.

İşyerlerinde siber güvenlik, ihmale gelmeyecek kadar kritik bir konu olarak ön plana çıkarken, çalışan farkındalığının artırılması ve doğru çözümlerle sistemlerin güvence altına alınması, iş süreçlerinin kesintisiz devamı için büyük önem taşıyor. Fazlanet CEO’su Perviz Altay, “Fazlanet olarak, bu alanda şirketlerin en güçlü iş ortağı olmaya hazırız” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.