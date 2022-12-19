Çankırı Karatekin Üniversitesi Siber Güvenlik Topluluğu üyeleri ‘’BTK Akademi Kariyer Zirvesi’22’’ günlerine katılarak, sektörün önde gelen firmalarının temsilcileri ile buluştu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Siber Güvenlik Topluluğu üyeleri ‘’BTK Akademi Kariyer Zirvesi’22’’ günlerine katılarak, sektörün önde gelen firmalarının temsilcileri ile buluştu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Akademi tarafından 14-15 Aralık’ta sektörün önde gelen isimlerin tecrübe ve bilgi birikimlerini paylaşacağı, 27 konuşmacı ve 9 şirket katkılarıyla Kariyer Zirvesi düzenlendi. Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Siber Güvenlik Topluluğu’ndan 34 öğrenci, Dr. Öğr. Üyesi Fuat Türk, Arş. Gör. Selim Sürücü ve Arş. Gör. İrem Nur Ecemiş nezaretinde zirve katıldı. 34 öğrenci ile katıldığı Kariyer Zirvesi’nde sektörün önde gelen isimleri ile tanışarak, firma temsilcileriyle görüşerek staj ve iş imkanları hakkında bilgi aldı.

BTK Akademi’nin Çankırı Karatekin Üniversitesi Siber Güvenlik Topluluğuna tanıdığı fırsat sayesinde öğrenciler gelecekleri için uzman görüşler alarak kendilerine yol haritası çizdi.