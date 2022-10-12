Siber güvenlik açıklarının ve saldırılarının engellenmesi için Türkiye’nin ilk buluş patentine sahip güvenlik duvarı geliştirildi.

Siber güvenlik açıklarının ve saldırılarının engellenmesi için Türkiye’nin ilk buluş patentine sahip güvenlik duvarı geliştirildi.

Kuantum Siber Güvenlik Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Karaman, çeşitli gereksinimleri karşılamak adına Siber Güvenlik Yasa Tasarısı ve 6698 sayılı KVKK gereğince Küçük ve Orta Ölçekli tüm işletmelerin siber güvenlik açıklarının ve saldırılarının engellenmesi için Türkiye’nin ilk buluş patentine sahip güvenlik duvarı Kuantum Pi’yi geliştirdiğini duyurdu. Günümüzde gerek kullanım açısından gerek yazılım bakımından anlaşılması güç olan güvenlik duvarları ile karşılaşıldığını belirten Karaman, piyasada bulunan bu güvenlik duvarlarının kullanımının oldukça zor olduğundan, uzman gereksinimi olmadan yönetilemediğini söyledi. Karaman, “Bununla birlikte yıllık lisanslama ile satışa sunulan bu güvenlik duvarlarının birçoğunun ara yüzü varsayılan olarak İngilizce gelmektedir ve Türkçe dil desteği bulunmamaktadır. Aynı zamanda işletmeler cihaz kurulumunda ve cihazı devreye alma konusunda da oldukça zorlanmaktadırlar. Kuantum Pi, kullanıcılara tam güven verip bütün bu aşmazları kolay bir şekilde aşıyor. Güvenlik duvarı olan kullanıcı dostu ara yüzü bulunurken, tak çalıştır özelliğine sahiptir. Devlet destekli olarak geliştirilen Kuantum Pi de; avukatlar, aile hekimleri, eczaneler ve 1-50 bilgisayar bulunduran bütün işletmelerin 6698 sayılı KVKK’nın 12. maddesinde bulunan veri güvenliğine ilişkin alınması gereken teknik tedbirleri ekstra maliyetlere maruz kalmadan yerine getirmesi hedeflenmiştir. Yıllık lisanslama bedeli olmadan, düşük miktarda bir güncelleme bedeli ile güvenli interneti kullanıcıya sunmaktadır” dedi.

Kuantum Pi’nin tamamen teknik terimlerden arındırılmış Türkçe ara yüzü ile mobil ve masaüstü uygulama üzerinden herhangi bir uzmana ihtiyaç duymadan kolaylıkla yönetilebildiğini aktaran Karaman, Kuantum Pi’nin özelliklerini ise şöyle sıraladı:

“Port yönlendirme, cihaz, grup bazlı güvenlik, politika yönetimi, man-In-the-middle koruma, zaman bazlı internet yönetimi, güvenlik duvarı, hız limiti yönetimi, web filtreleme, gateway anti virüs, anti malware, VPN, saldırı tespit ve önleme sistemi, reklam engelleme, network loglama, PPPoE, kapalı ağ güvenliği, güçlü wifi güvenliği olmak üzere kullanıcıya birçok özellik sunmaktadır”.

Karaman, Kuantum siber güvenliğin sunduğu çözümlerden hangi sektörler faydalanıyor, müşteri portföyü kimler oluşturuyora da yanıt vererek, “Kuantum siber güvenliğin sunduğu çözümlerden hedeflenen müşteri kitlesi mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. Bu işletmelere eczaneler, avukatlar, mali müşavirler, diş klinikleri, aile hekimleri, noterler örnek olarak verilebilmektedir. Kısacası kişisel veri işleyen ve paylaşan tüm işletmeler müşteri portföyümüz içerisinde yer almaktadır” dedi.

Son yıllarda mikro işletmelere yapılan siber saldırıların arttığını ve bu saldırılar neticesinde birçok işletmenin iflasa sürüklediğini söyleyen Başkan Kahraman, “Buna rağmen bazı mikro işletmeler siber güvenlik konusuna yeterli önemi göstermemektedirler. Bu bilincin artırılması adına birçok farklı platform üzerinden mikro ve küçük ölçekli işletmelere farkındalık eğitimleri ve almaları gereken tedbirler hakkında bilgiler veriyoruz” şeklinde konuştu.