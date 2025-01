Ünlü sanatçı Sibel Can, bir süre önce müjdelediği yeni albümü ‘Drama’yı dinleyicileri ile buluşturmak için gün sayıyor… Müzikseverler için yeni bir arşivlik çalışma olan ‘Drama’, 14 Şubat 2025’ten itibaren tüm müzik platformlarından dinleyicilere ulaştırılacak.İSTANBUL (İGFA) - Sibel Can’ın uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı, kariyerinin 24. Albümü olan ‘Drama’da toplam 12 eser yer alıyor. Derin duyguların ve etkileyici hikayelerin buluştuğu bir albüm, hayatın iniş çıkışlarına dair duygusal bir keşif yolculuğu niteliğinde. Sibel Can’ın da ‘Telaşsız ve demlenmiş’ olarak tanımladığı albüm, dinleyenleri müziğin farklı tonlarıyla buluşturmayı vadediyor.

Sibel Can’ın eşsiz yorumu ile her türden müzikten renkler taşıyan şarkılar, sanatçının yeni hitleri olmaya aday. Her türden müziği yorumlaması ile Türk müzik tarihinde adını altın harflerle yazdırmış bir isim olan Sibel Can, en üretken sanatçıların başında yer alıyor. Yaptığı konsept albümleri ve dinleyicilerini çok bekletmeden çıkardığı şarkılarının yanı sıra, bir albüm yaparak onlara bir müzik şöleni daha sunmuş olacak…

Drama, Sibel Can’ın müzikal çeşitliliği ve sanatındaki derinliği bir kez daha gözler önüne sererken, modern müzik prodüksiyonlarıyla da dikkat çekecek. Albümün Dolby Atmos formatında yayınlanacak olması, dinleyicilere benzersiz bir ses deneyimi sunmuş olacak. Beş yıl aradan sonra müzikseverlerle buluşacak olan “Drama”, sadece Sibel Can dinleyicilerini değil, kaliteli müziği seven herkesin vazgeçilmezi olarak, müzik dünyasını hareketlendirecek.