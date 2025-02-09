Ünlü sanatçı Sibel Can, önceki gece sahne aldığı Cahide Palazzo’da misafirlerine unutamayacakları müzik şöleni sundu.İSTANBUL (İGFA) - Sesi, repertuarı ve eşsiz yorumu kadar, Amor Gariboviç imzalı siyah, püsküllerle süslü elbisesi ve açık taranmış saçlarıyla büyük beğeni toplayan ünlü sanatçı, yakında dinleyicileriyle buluşturacağı albümünün müjdesini vermeyi ihmal etmedi.

Titizlikle hazırlanan ‘Drama’ adlı albümü ile müzik dünyasına yeni hitler kazandırmaya hazırlanan ünlü sanatçı, heyecanını dinleyicileriyle paylaştı.

Sony Music Türkiye etiketi ile tüm müzik platformlarından dinleyicilere ulaşacak olan Drama, 14 Şubat’tan itibaren sektöre yeni hitler kazandıracak.

Albüm ile eş zamanlı olarak müzikseverlerle buluşturulacak olan klipten kısa bir görüntü paylaşan Sibel Can’ın paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.