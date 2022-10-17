Sektöründeki uluslararası pazarların etkili aktörleri arasında yer alan Kadooğlu Yağ, dünyanın en büyük ve en önemli organizasyonları arasında yer alan SIAL PARIS 2022 Uluslararası Gıda Fuarı’nın adeta parlayan yıldızı oldu. Fuarda Kadooğlu Yağ standını ziyaret eden Türkiye Paris Büyükelçisi Ali Onaner Celal Kadooğlu’ndan bilgiler alarak kutladı.

Sektöründeki uluslararası pazarların etkili aktörleri arasında yer alan Kadooğlu Yağ, dünyanın en büyük ve en önemli organizasyonları arasında yer alan SIAL PARIS 2022 Uluslararası Gıda Fuarı’nın adeta parlayan yıldızı oldu. Fuarda Kadooğlu Yağ standını ziyaret eden Türkiye Paris Büyükelçisi Ali Onaner Celal Kadooğlu’ndan bilgiler alarak kutladı.

Uluslararası gıda fuarları arasında gıda sektörünün en önemli organizasyonları arasında gösterilen ve bu yıl 109 ülkeden binlerce üretici firmanın katıldığı SIAL PARIS 2022 Uluslararası Gıda Fuarı katılan Kadooğlu Yağ ürünlerini dünya pazarlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Türkiye’de sektörünün en önemli aktörleri arasında yer alan Kadooğlu Yağ markaları yurt içi pazar payını Bizce markası ile hızla arttırırken uluslararası organizasyonlarla da Bizce dışında Kadoo, Brinto, Mayra, Azime, Elianto ve Mutfakların Şefi markaları ile dünya pazarlarında yerini perçinliyor

SIAL 2022’nin ilgi odağı

Uluslararası fuarların gerek ürün tanıtımı için gerekse ülke tanıtımı için büyük önem taşıdığını ifade eden Kadooğlu Yağ CEO’su Celal Kadooğlu, dünyanın birçok büyük fuarına katıldıklarını ve bu yıl Fransa’nın Başkenti Paris’te gerçekleştirilen ve adeta dünyanın en büyük gıda marketi görünümünde olan SIAL PARIS 2022’de profesyonel ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını ifade etti. Kadooğlu yaptığı değerlendirmede “Fuarlar gerek üretici firmalar gerekse üreten ülkeler için en önemli pazarlar konumundadır. 109 ülkeden katılımcının bulunduğu bu gıda fuarında yer almak bizler için önemli. Uzun yıllardır dünya gıda devler liginde bizlerde ürünlerimizle yer alıyoruz. Son yıllarda iç piyasada gösterdiğimiz yüksek performansı uzun yıllardır dış pazarlarda da gösteriyoruz. Her geçen gün ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı ve bu ülkelerde ki pazar payımız artıyor. Türkiye’nin kalkınması ve gelişmesi için bizlerde elimizden geldiğince katma değer üretmeye, yeni yatırımlarımızla yeni istihdam alanları açmaya çalışıyoruz. Firmalarımızın katma değeri yüksek ürünlere yönelmesi, daha çok üretim ve ihracat gerçekleştirerek istihdama katkı sağlaması için var gücümüzle çalışıyoruz. Hedefimiz global markalar arasında ki liderlerden birisi olmak. Bunun için önceliğimiz Ar-Ge ve inovasyona dayalı çalışmalarımızı sürdürmek ve sektörümüzle ilgili fuarları yakından takip ederek ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke sayısını arttırmaktır.. Fuar sırasında sizleri ziyaret eden Türkiye Paris Büyükelçisi Ali Onaner’e de çalışmalarımız hakkında bilgiler vererek sektörümüzün ülke kalkınması için yürüttüğümüz çalışmaları ifade ettik. Yakın ilgilerinden dolayı Türkiye Paris Büyükelçisi Ali Onaner’e teşekkür ediyoruz” dedi.

Favori Kadooğlu yağ

Gıda sektörünün en önemli oyuncuları arasında yer alan ve Türkiye’nin uluslararası pazarlardaki gururu haline gelen Kadooğlu Yağ bünyesinde üretilen bir birinden farklı ürün ve markalarla yenilikçi ürünlerin fuarda gördüğü ilgiden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını da sözlerine ekleyen Kadooğlu Yağ CEO’su Celal Kadooğlu sektörlerinde ülke ekonomisine sağladıkları yüksek katma değerlerden dolayı da mutlu olduklarını ifade ederek “Yurt içi ve yurt dışı pazarların aranan markası haline gelen ve gerçekleştirdiği ihracatımızın yanı sıra oluşturduğumuz istihdamla da ülke ekonomisine sağladığımız katkılardan dolayı mutluyuz. Kadooğlu Yağ bünyesinde faaliyet gösteren farklı Kadoo, Bizce, Brinto, Mayra, Azime ve endüstriyel tüketimde Mutfakların Şefi, Türkiye’nin dünya pazarlarındaki en önemli markalarımız arasında yer alıyor. Fuarda standımıza dünyanın birçok ülkesinden büyük ilgi gösteriliyor. 2022 yılsonu hedeflerimizi aşacağımızı düşünüyoruz” dedi.