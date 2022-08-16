Sinoplu İş Adamları Derneği (SİAD) tarafından Türkeli ilçesine 50 milyon TL’lik yatırımla kereste fabrikası kurulacak.

Sinoplu İş Adamları Derneği (SİAD) tarafından Türkeli ilçesine 50 milyon TL’lik yatırımla kereste fabrikası kurulacak.

SİAD tarafından yönetim kurulunun katılımıyla Sinop’un Türkeli ilçesinde fabrika lansman programı düzenlendi. İlçedeki 15 Temmuz Şehitleri Kent Meydanı’nda düzenlenen programda, SİAD Başkanı Turgay Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri, Türkeli ilçesine 50 milyon liraya mal olacak ve 100 kişinin istihdam sağlayacağı kereste fabrikasının kurulacağını duyurdu.

Başkan Turgay Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıldır süren istişareler sonucunda, 7 milyon 500 bin lira kurulum sermayesi ve 40 milyon lira işletme sermayesi ile orman ürünleri şirketinin temellerinin oluşturulduğunu söyledi. Öztürk, “Hedefimiz, Türkeli ilçesinde kuracağımız fabrikayı 2023’ün ilk çeyreğinde açılışını gerçekleştirmek. Burada yılda 50 bin metreküp imalat yapmayı planlıyoruz. İlk etapta planladığımız imalat, mobilya sektörü. Bununla birlikte inşaat sektörüne hitap edecek bir tesis haline getireceğiz. Oluşturacağımız ürünlerin yüzde 50’sini yurt dışına ihracat edeceğiz. Şuanda genel merkez olmak üzere 350’ye yakın üyemiz var. Ama bu proje, yönetim kurulu arkadaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz bir yatırım olacak” ifadelerini kullandı.

Öztürk, Türkeli ilçesinde hedeflenen yatırımın ardından Sinop’un farklı bölgelerinde de yatırım yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.