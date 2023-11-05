Short Track Türkiye Federasyon Kupası 1-2 Yarışması, 9 Kasım 2023’te Erzurum’da yapılacak.

08 - 12 Kasım 2023 tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenecek olan Short Track Federasyon Kupası 1 - 2 Yarışması’nın antrenman programı, kulüp sporcu listesi, sporcu kategori listesi, kask numaraları listesi ve yarışma programı açıklandı. 92 kadın ve 102 erkek olmak üzere kupa heyecanına toplam 194 sporcu katılacak.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen "Short Track Türkiye Federasyon Kupası 1-2 Yarışması", resmi antrenman programı 8 Kasım, yarışmalar ise 9 Kasım’da başlayacak. Palandöken ilçesinde bulunan 3000’lik Buz Hokeyi Salonu’nda düzenlenecek yarışmaya başta Erzurum olmak üzere Ankara, Kocaeli, Samsun, Bursa, Kars ve Ardahan’dan 194 sporcunun yarışması bekleniyor.

Short Track (Kısa kulvar sürat pateni) nedir?

Sürat pateni oval bir şekilde, buzdan yapılmış, viraj ve düzlüklerden oluşan bir pist üzerinde, ritmik kayma hareketleri şeklinde yapılan bir spor dalıdır. Yarışlar uzun ve kısa mesafeli kulvarlarda yapılıyor. Uzun mesafeli kulvarlarda yapılan yarışmalar ’sürat pateni yarışları’ olarak anılırken, kısa mesafeli kulvarlarda yapılan yarışmalar ise ’short track’ olarak adlandırılıyor.