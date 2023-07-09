Short Track Olimpik kadro ve Short Track Milli Takım sporcularına performans testi yapıldı.

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama Ve Araştırma Merkezinde, short track sporcularının fiziksel ve fizyolojik performans testleri gerçekleştirildi. Sporcuların solunum fonksiyonlarını ve kapasitelerini ölçmek için maxvo2 testleri, yorgunluk ve toparlanma süreçlerini takip etmek için ise kan örnekleri alınarak laktikasit testleri yüksek teknolojiye sahip cihazlar ile gerçekleştirildi. Sporcuların fiziksel performanslarını belirlemek için ise kuvvet, koordinasyon, çeviklik, anaerobik kapasite ve reaksiyon testleri gerçekleştirildi. Kuvvet testleri ile sporcuların kuvvet seviyeleri, sakatlık riskleri ve geliştirilmeye açık yönleri belirlendi. Koordinasyon ve ceviklik testleri ile ise sportif becerileri uygulayabilme ve adaptasyon düzeyleri belirlendi.

Short Track Olimpik kadro ve Short Track Milli Takımının başarı oranlarını artırmak ve olası sakatlıkları asgari düzeye indirebilmek amacı ile sezon içerisinde performans testlerinin 4 kez yapılmasının planlandığı açıklandı.