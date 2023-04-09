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Erzurum 2000’lik buz pistinde gerçekleştirilen test yarışlarını yerinde takip eden yönetim kurulu üyeleri hakem antrenör ve sporculara başarı dileklerinde bulundular.

Short Track branşı sporcularının son yıllarda Dünya ve Avrupa şampiyonalarında almış olduğu başarılar neticesinde yarışmalar yoğun ilgi görmeye başladı.

Türkiye Buz Paten Federasyonu’nun 5 il de düzenlemiş olan Türkiye Şampiyonası test yarışmaları tamamlandı.

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