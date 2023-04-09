Türkiye Buz Paten Federasyonu’nun 5 il de düzenlemiş olan Türkiye Şampiyonası test yarışmaları tamamlandı.
Short Track branşı sporcularının son yıllarda Dünya ve Avrupa şampiyonalarında almış olduğu başarılar neticesinde yarışmalar yoğun ilgi görmeye başladı.
Erzurum 2000’lik buz pistinde gerçekleştirilen test yarışlarını yerinde takip eden yönetim kurulu üyeleri hakem antrenör ve sporculara başarı dileklerinde bulundular.
Yarışmada derece sağlayan sporcular Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.