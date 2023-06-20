09-23 Haziran 2023 tarihleri arasında Kocaeli ilinde düzenlenen Short Track Olimpik Aday Kadro Sporcuları, TOHM Sporcuları ve son düzenlenen Türkiye Şampiyonasında TOHM baraj puanını geçen sporculardan oluşan Short Track Milli Takım kampı devam ediyor.

Sporcular bir yandan güç toplayıcı antrenman programını uygularken bir yanda da eğlenceli faaliyetleri hep birlikte yapıyorlar. Shot Track Olimpik Aday Kadro Sporcuları, TOHM Sporcuları ve son düzenlenen Türkiye Şampiyonasında TOHM baraj puanını geçen sporculardan oluşan Short Track Milli Takım kampında; Yönetim Kurulu Üyesi Engin Yaşar , Yönetim Kurulu Üyesi / Kafile Başkanı Ahmet Hamdi Işık ve antrenörler Burak Akar, Artur Sultangaliyev, Önder Arslan, Fatmanur Parlak, Cemre Karaduman ve Mülkinaz Bıyık’da katıldı.