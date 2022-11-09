Olimpiyatlarda elde ettiği başarıyla gündeme gelen Sport Track milli sporcusu Furkan Akar, ABD Salt Lake City’de 04-06 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlenen Short Track Dünya Kupası yarışlarında önemli bir başarıya daha imza attı.

Olimpiyatlarda elde ettiği başarıyla gündeme gelen Sport Track milli sporcusu Furkan Akar, ABD Salt Lake City’de 04-06 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlenen Short Track Dünya Kupası yarışlarında önemli bir başarıya daha imza attı.

Amerika’da Short Track Dünya Kupası yarışlarında bin 500 metrede 43 sporcu içinde 6. olan Furkan Akar, bin metrede ise 4.’lük elde ederek önemli bir başarı elde etti.

Short Track Milli Takım Başantrenörü Artur Sultangaliyev ve milli sporcu Furkan Akar, bugün Erzurum Havalimanı’nda çiçeklerle karşılandı. Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Işık, “Büyük bir başarıya imza atan sporcumuzu ve teknik heyeti kutluyorum” dedi.

Short Track Milli Takım Başantrenörü Artur Sultangaliyev de, “Tabii ki bu başarılar olimpiyattan itibaren başladı. Devamını getirmeye çalışıyoruz. Gurur duyduk. Tarihi bir başarı elde etti. Sporcumuz dünya dördüncüsü oldu” ifadelerini kullandı.

Furkan Akar ise şu sözlere yer verdi:

“İnşallah bundan sonra madalya ile döneriz.”