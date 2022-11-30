Sahipsiz Hayvanları Koruma Vakfı’nın (SHKV) tarafından düzenlenen toplantıda Patikent Projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Sahipsiz Hayvanları Koruma Vakfı’nın (SHKV) tarafından düzenlenen toplantıda Patikent Projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Yalova’da bir grup hayvansever tarafından kurulan SHKV’nin düzenlediği tanıtım toplantısı Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hamdi Özkan, vakıf hakkında bilgi verdi. Özkan, sokak haklarının korunmasının öncelikle sivil toplumun ve yöneticilerin sorumluluğu olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Sahipsiz, sokakta kalmış her hayvandan hepimiz sorumluyuz. Hayvanların korunmadığı bir çevrede, insanların ‘Sağlıklı ve Dengeli Çevrede Yaşama Hakkı’ da ihlal edilmiş demektir. İnsan, hayvan ve çevre ilişkileri bağlamında, gelişen sağlık tehditlerine karşı ‘Tek Sağlık’ yaklaşımına inanıyoruz. Halk sağlığının korunması için doğru politikalar ancak Sağlıklı Çevre- Sağlıklı İnsan-Sağlıklı Hayvan yaklaşımıyla geliştirilebilir.”

Özkan, Patikent projesini, üç boyutlu çizimleriyle anlatarak sahipsiz hayvanlar için kurulacak doğal yaşam alanını katılımcılara detaylı olarak bilgi verdi. Özkan, yaptığı konuşmada, “Patikent’te patili dostlarımızla tekrar barışacağız. Projeyi ‘Ne sokak ne barınak Patikent tek çözüm olacak’ şiarıyla gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Geniş bir arazi üzerinde Patikent’i kuruyoruz. Patikent, patili dostlarımızın özgür ve güvenli yaşayacakları bir alan olacak. Bu doğal yaşam alanında patili dostlarımız için mahalleler kuracağız. Hem kendi arkadaşlarıyla, hem de gönüllüler ve ziyarete gelen hayvanseverlerle buluşacaklar. Patikent sakinlerine kısırlaştırma ve her türlü tedavi imkânı sağlanacak. Petotel ve evde bakım hizmetimizle ihtiyaç duyan her hayvansever patili dostunu güvenle bize emanet edebilecek. Patikent’te, koruyucu aile sistemiyle, ihtiyaç duyan hayvansever, patili dostlarıyla buluşabilecek. Ama, elbette, sokaklarda, o sokak sakinlerinin sahiplendiği, bakıp gözettiği, koruyup kolladığı patili dostlarımız de yaşamaya devam edecek” ifadelerine kullandı.

Toplantıyı Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürü Nevzat Alğan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ümit Yılmaz da takip etti.