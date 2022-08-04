Sakarya Büyükşehir Sosyal Gelişim Merkezlerinde açılan yaz kursları, minikleri eğlendirerek öğretmeye devam ediyor. Birçok branşta kurs imkanı sağlayan merkez bu kez yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan gölge oyununu miniklerle buluşturdu.

Sakarya Büyükşehir Sosyal Gelişim Merkezlerinde açılan yaz kursları, minikleri eğlendirerek öğretmeye devam ediyor. Birçok branşta kurs imkanı sağlayan merkez bu kez yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan gölge oyununu miniklerle buluşturdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve yaz aylarından çocukların eğlenirken öğrenmesine olanak sağlayan uygulamalı kurslar SGM’lerde devam ediyor. Uzman öğreticiler tarafından 14 farklı branşta kurs gören minikler bu kez yüzyıllar boyunca kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar gelen gölge oyunu ile buluştu. Karagöz Gölge Oyunu’na bir hayli ilgi gösteren minikler sahne sanatlarına olan merakları ise görülmeye değerdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca yapılan açıklamada, “Çocuklar Türk Halk Tiyatrosunun seyirlik sanatlarından olan Karagöz Hacivat Gölge Oyunu ve tasvir yapımı ile oynatımı üzerine uygulamalı bilgiler edinirken el becerilerini geliştiriyorlar. Miniklerimiz burada sahne sanatlarımızın milli kahramanlarıyla tanışma imkânı buluyor. Bunun yanında öğrencilerimizi 14 farklı branşta yeni şeyler öğrenmeleri için eğitiyoruz. Katılmış oldukları kurslarda uzman eğitmenlerimiz eşliğinde yeni bilgiler edinebiliyorlar” denildi.