Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM’de sanatla, bilgiyle, öğretilerle kendilerini geliştiren ve fiziksel anlamda ciddi kazanımlar elde eden engelli öğrenciler, ortaya çıkardıkları sanat eseriyle görenleri hayran bıraktı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) yılın her döneminde başlattıkları programlarda tüm vatandaşları olduğu gibi engelli bireyleri de sevgi ve bilgiyle kuşatıyor. Bahar, yaz dönemlerinde hayatın her alanında faaliyetlerde misafir edilen engelli öğrencilere, ‘motor becerileri’ olarak adlandırılan fiziksel kabiliyetleri ile psikolojik ve beyin gelişimi hususunda da ciddi katkılar sunuluyor. Engellilerin adeta ikinci evi haline gelen, dostlar kazanıp sosyalleştikleri SGM’lerde uzman eğiticiler tarafından sanattan, bilgiye, spordan, yeteneğe birçok alanda kurslar ve eğitim programları düzenleniyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından organize edilen son programda engelliler, kendi sanatını icra etti. Portre çizimi, boyama ve paftaların ince ince işlenmesiyle yeteneklerini mukavvalar üzerinde sergileyen öğrenciler eğlenceli bir gün geçirdi. Yapıştırma ve işleme aşamalarından sonra ortaya çıkan eserler, adeta engelli bireylerin ne kadar geniş bir hayal gücüne sahip olduğunu gösterdi. Bu uygulamalar, engellilerin fiziksel hareket kuvvetlerini geliştirmesi için de önemli bir fırsat oluyor.