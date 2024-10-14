Sakarya Büyükşehir Belediyesi, güzel ahlakı aşılamak ve toplumsal değerlerin önemine dikkat çekmek için “Manevi Farkındalık” atölyesinin kapılarını açıyor. Ahlak ve değer dünyasında yolculuğa çıkaracak bu atölye, katılımcıların kendi iç dünyasını keşfetmesini de sağlayacak. Kayıtlar bugün açıldı ve 18 Ekim’e kadar devam edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, eğitimin her alanında 1 milyon kişiye dokunuyor ve farklı atölyelerle binlerce katılımcının hayatına katkı sunuyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, güzel ahlakı aşılamak, toplumsal değerlerin önemine dikkat çekmek ve katılımcıların maneviyatını güçlendirmek için bu kez “Manevi Farkındalık Atölyeleri” ile kapılarını açıyor. Kayıtların 14-18 Ekim tarihleri aralarında başlayacağı atölyede dersler ise 21 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Online kayıtların www.sakarya.bel.tr adresinden gerçekleştirileceği atölye için detaylı bilgi almak isteyenler 444 40 54 (Dahili: 3740) numaralı hat üzerinden iletişime geçebilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Katılımcılara güzel ahlak, selim şahsiyet ve huzurlu bir toplumun inşası üzerine derinlemesine bilgi sunacak ‘Manevi Farkındalık Atölyeleri’ başlıyor. Sosyal Gelişim Merkezi’nde düzenleyeceğimiz atölyeler Riyâzu’s-Sâlihîn Okumaları, Âyine-i Esmâ Sohbetleri ve Siyer-i Nebî Okumaları gibi zengin içeriklerle manevi dünyamıza ışık tutacak” denildi. Açıklamada ayrıca, “Atölye kapsamında Riyâzu’s-Sâlihîn okuma gruplarıyla ahlak ve değer dünyası üzerine düşünülürken, Âyine-i Esmâ Sohbetleriyle kişiliğin manevi yansımalarını ele alınacak. Siyer-i Nebî Okumaları ise Peygamberimizin hayatı ve insanlığa sunduğu insani ile ahlaki ölçüleri, aklın ve vicdanın rehberliğinde yeniden anlamlandırılacak. Manevi ve insani değerleri keşfedeceğimiz ‘Manevi Farkındalık Atölyelerine’ tüm vatandaşlarımızı davet ederiz” ifadeleri kullanıldı.