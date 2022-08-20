Sosyal Gelişim Merkez’inde mutfağa giren küçük şefler lezzetli ve sağlıklı cipsler yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

Sosyal Gelişim Merkez’inde mutfağa giren küçük şefler lezzetli ve sağlıklı cipsler yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz aylarında minik öğrencilerin Sosyal Gelişim Merkezleri’nde dolu dolu vakit geçirmeleri için başlatılan kurslar tüm hızıyla devam ediyor. 14 farklı branşta kurs gören minikler keyifli vakit geçiriyor. Mutfak atölyesi derslerini heyecanla bekleyen öğrenciler, atölyede dengeli ve sağlıklı beslenme konularında da bilinç kazanıyor. Mutfak atölyesi, çocukların beslenme alışkanlıklarında bilinç oluşturuyor. Ayrıca yaparak ve yaşayarak öğrenen, pratik uygulamalarla günlük yaşamlarına öğrendiklerini entegre eden öğrenciler, atölyeyi dikkatle takip ediyor. Son olarak minik şefler, sağlıklı cipsleri kendi elleriyle yapıp, merkezde ikram etti.