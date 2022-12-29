SGM satranç kursu öğrencileri bilgilerini geliştirerek özel turnuvalara katılıyor, tecrübe kazanıyorlar. Özel bir turnuvaya katılım gösteren satranç kursu öğrencisi Alperen Acar turnuvanın 14 yaş kategorisinde üçüncü olarak madalya kazandı.

SGM satranç kursu öğrencileri bilgilerini geliştirerek özel turnuvalara katılıyor, tecrübe kazanıyorlar. Özel bir turnuvaya katılım gösteren satranç kursu öğrencisi Alperen Acar turnuvanın 14 yaş kategorisinde üçüncü olarak madalya kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Gelişim Merkezinde satranç kursu öğrencileri hem bilgilerini geliştiriyor hem de özel turnuvalara katılarak tecrübe kazanıyorlar. Satranç kursu eğitmenlerinin destekleri ve teşvikleriyle özel turnuvalara katılan öğrenciler sporcu lisansı almak için özel turnuvalara katılıyorlar. Özel bir turnuvaya katılım gösteren satranç kursu öğrencisi Alperen Acar turnuvanın 14 yaş kategorisinde üçüncü olarak madalya kazandı. Acar’ı kurs arkadaşları ve eğitimcileri tebrik etti.