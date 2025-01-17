Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde ara tatil döneminde çocuklar ve aileleri için renkli etkinlikleri içeren “Ara Tatil Atölyeleri” düzenliyor. 17-20 Ocak tarihleri arasında kayıtların yapılabileceği atölyelerle ara tatil dönemi keyif dolu geçecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde ara tatil döneminde çocuklar için hem eğlenceli hem de öğretici “Ara Tatil Atölyeleri” hazırladı. Bu atölyelerde çocuklar ve aileleri birbirinden renkli etkinliklerle keyifli bir tatil dönemi geçirecek. Sosyal Gelişim Merkezi’nde düzenlenecek programda bireysel çocuk atölyelerinin yanı sıra baba-çocuk ve anne-çocuk atölyeleri gibi aile bağlarını güçlendirecek etkinlikler yer alacak. Ayrıca kadınlara özel tasarlanan atölyeler de gerçekleştirilecek. Her katılımcının kendine uygun bir alan bulabileceği etkinlikler, ara tatili unutulmaz kılacak.

7-14 yaş grubu çocukların ve ailelerinin katılabileceği atölyelerde kayıtlar başladı. Kayıtlar 17-20 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvurular www.sakarya.bel.tr adresinden online olarak yapılabilirken, detaylı bilgi almak isteyenler 444 40 54 (Dahili: 3786-3787) numaralı hattı arayarak bilgi alabilecek.