Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ara tatilde çocuklar ve aileleri için eğitici ve eğlendirici bir program düzenliyor. 16 farklı atölyeden oluşan program, çocukların yeteneklerini geliştirmelerine ve aileleriyle kaliteli zaman geçirmelerine imkan tanıyor. SGM’de düzenlenen atölyelerde aileler ve çocukları birlikte kaliteli zaman geçirmenin keyfini yaşıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM), Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün yarıyıl tatilinde çocuklar ve aileleri için düzenlediği "Ara Tatil Atölyeleri" başladı. Ailelerin birlikte katılarak aralarındaki bağı güçlendirmelerine, çocukların özgüven ve yeteneklerini geliştirmelerine, sosyal becerilerini artırmalarına imkan tanıyan atölyelerde renkli görüntüler oluştu. İki hafta sürecek etkinliklerde hem bireysel çocuk atölyeleri hem de ebeveyn-çocuk katılımlı özel çalışmalar yer alıyor. Ailelerinin birlikte kaliteli zaman geçirmenin keyfini yaşadığı atölyeler, ayrıca çocuklar el becerilerini, hayal güçlerini destekleyerek eğlence ve öğrenmeyi bir araya getiriyor.

Çocuklara yönelik yapılan “Beton saksı yapımı”, “Kapkek yapımı”, “Kağıt hamur tablo yapımı” atölyeleri yanı sıra kadınlara yönelik de “Dekoratif obje boyama” atölyesini kapsayan bu atölyeler, tatil dönemini eğlenceli ve verimli bir şekilde değerlendirmek isteyen aileler için mükemmel bir fırsat sunuyor. Kızıyla beraber atölyelere katılan Makbule Sarı, “Ara tatilde bizlere böyle bir fırsat sunduğu için belediyemize çok teşekkür ediyorum. Evde oturmak yerine buraya gelerek kızımla birlikte aktivitelerde bulunuyoruz. Haftaya da oğlumla diğer kurslara katılmayı planlıyoruz. Hem eğleniyoruz hem de yeni şeyler öğreniyoruz” diye konuştu.

Dekoratif obje boyama atölyesine katılan Nevin Şen, “Belediyemize, bizlere ve çocuklarımıza böyle kurslar sundukları ve fırsat tanıdıkları için çok teşekkür ederiz. 3 yıldır buraya geliyoruz ve her seferinde keyif alıyoruz. Tek dileğimiz, velilere yönelik kursların sayısının artması. Böyle bir imkânın daha fazla sağlanması bizler için çok faydalı olacaktır” derken, cup cake atölyesine katılan Nurten Garip ise, “Büyükşehir belediyesinin böyle etkinlikler düzenlemesi çok hoş. Hem bizler için hem de çocuklar için farklı arkadaşlarla tanışma ve vakit geçirme fırsatı sunuluyor. Bu etkinlikler uzun zamandır yapılıyor, biz ise ilk defa bu sene katıldık. Bu kursların devamını diliyor ve teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.