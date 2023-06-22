Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezinde (SGM) yıl boyunca devam eden atölyelerin kapanış programı gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezinde her yaştan çocuklara yönelik farklı branşlarda eğitimlerin yanı sıra yetişkinlere yönelik eğitimler de veriliyor. Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen ve yıl boyunca özellikle hanımlara yönelik gerçekleştirilen “İlk Sığınak Son Kale: Aile”, “Esmaü’l-Hüsna”, “Kur’an’dan İnciler” ve Adapazarı Mesleki Eğitim Merkezi Kuaförlük öğrencilerine yönelik “Gençlerle Değerler Eğitimi” atölyesinin bitirme programı yoğun katılımla düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, şiir dinletisi ve tiyatro gösterisiyle devam etti. Program kursiyerlere katılım belgesi takdimi ve ikramla son buldu.