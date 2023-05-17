Zonguldak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)İl Müdürü Erkin Avcı ve kurum çalışanları Sosyal Güvenlik Haftası kutlamaları çerçevesinde Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ı ziyaret etti.

Sosyal Güvenlik Haftasını kutlayan Vali Tutulmaz: "İnsan hayatında ozellikle son yüzyılda en önemli hususlardan birisi sosyal güvenlik kavramıdır. Şu anda ilimizin sosyal güvenliğiyle ilgili tüm iş ve işlemleri yürüten arkadaşlarımızın haftasını kutluyoruz. Öncelikle kendilerine teşekkür ediyoruz. Son dönemde bu EYT’den dolayı neredeyse tatil yapmadılar. Gece gündüz çalıştılar. Vatandaşımızı mağdur etmemek adına. Ben kendilerine teşekkür ediyorum”dedi.

Ardından Avcı ve kurum çalışanları günün anısına, Vali Tutulmaz’a çiçek takdim etti.