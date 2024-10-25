Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Ekonomik ve Ticari İşbirliği Komitesi (İSEDAK) Koordinasyon Ofisi'nin finansmanı ile "Doğal Afetler Sonrası Sosyal Güvenlik Alanında Politika Çerçevesi Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi (SECAND)” konferansı gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Ankara’da düzenlenen konferansa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Dr. Raci Kaya, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürü Selçuk Koç, SGK Başkan Yardımcısı Lütfi Aydın, Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç, Strateji Geliştirme Başkanlığı Onur Öztürk, Genel Sağlık Sigortaları Genel Müdürü Eren Usul, SGK birim amirleri doğal afet yönetimi ve sosyal güvenlik alanlarında üst düzey yöneticiler, uzmanlar, politika yapıcılar ve akademisyenler katıldı.

Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan konferansın açılışında yaptığı konuşmasında, sosyal güvenlik alanında geçmişten bugüne çok önemli reformların yapılmış olmasının geleceğe daha güvenle bakma konusunda iyi bir motive kaynağı olduğunu belirterek, Türkiye’deki sosyal güvenlik sisteminin kapsayıcılığının yaşanan doğal afet krizleri karşısında dirençli olmada yardımcı olduğunu vurguladı.

Alpkan sosyal güvenlik şemsiyesinin kapsayıcılığına dikkat çekerek, sosyal güvenliğin, ortaya çıkan bir krizin en sıcak anında müdahale gücünün varlığına, yaşanan afet sonrasında yaraların sarılmasında, sağlık sisteminde ve istihdama katkı yapacak sistemlerin varlığında büyük rolü olduğunu belirtti.

SGK Başkanı Raci Kaya da, ‘’Bu projeyle, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerde meydana gelen veya gelebilecek, doğal afetler sonrasında sosyal güvenlik alanında alınabilecek önlemlere ilişkin bilgi ve iyi uygulama örneklerinin tartışılmasını hedefliyoruz. Üye ülkelerin ilgili kamu kurumları arasında iş birliği bağlarını güçlendirmeyi ve bu alanda yol gösterici politikalar üretilmesini amaçlamaktayız.’’ dedi.

Başkan Kaya, sosyal güvenlik sistemlerinin afet dönemlerinde toplumun en kırılgan kesimlerini koruması. toplumsal dayanışma ve yeniden yapılanma açısından son derece önemli olduğunu vurgulayarak, ortaya çıkan kriz dönemlerinde bireylerin ekonomik istikrarlarını muhafaza etmeleri ve yoksulluk ile sosyal dışlanmanın önlenmesi için önemli bir araç olduğunu belirtti.

Kaya, Sosyal Güvenlik Kurumu olarak 6 Şubat depremlerinin ardından mücbir sebep hali ilan edilen illerde pek çok tedbiri hızla uygulamaya geçirdiklerini belirterek, ‘’Bu kapsamda prim borçlarının ertelenmesi, sosyal güvencesi olmayanların genel sağlık sigortalı sayılmaları, emekli aylığı bağlanması ve geçici işgöremezlik ödeneği süreçlerinin hızlandırılması gibi konularda merkezden işlemleri yürüttük. Kontrol muayenesine tâbi olanların muayene tarihleri ertelendi ve katılım payı alınmaksızın sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırıcı uygulamalar devreye sokuldu. Bu uygulamalarımız ile afet sonrasında mağdur olan vatandaşlarımızın sosyal güvenlik haklarına hızlıca erişimi sağlandı.’’ dedi.

Genel Müdür Selçuk Koç, konferansın üye ülkelerin doğal afetler sonrası sosyal güvenlik politikalarına katkı sunacağına dikkat çekerek, konferansın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

SGK Başkan Yardımcısı Lütfi Aydin, konferansın ‘’Doğal Afet Sırasında Sosyal Güvenlik Yönetimi (Müdahale Uygulamaları) oturumunda konuştu.

Aydin, SGK’nın doğal afet döneminde yalnızca bir yardım mekanizması olarak değil aynı zamanda toplumsal dayanışmayı ve yeniden inşayı sağlayan kritik bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Aydin, doğal afet sürecini Kurum olarak elbirliğiyle yönettiklerini vurgulayarak, ‘’6 Şubat depremlerinde her türlü donanıma sahip mobil SGM’leri hem illere hem de yerel kaymakamlıklara ilettik. Valilikler, AFAD gibi diğer kamu kurumlarıyla koordineli bir çalışma yürüttük. Bu süreçte çalışmalarımız aksamadan devam etti.’’ dedi.