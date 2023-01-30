Gaziantep’te Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yapılan açıklamada 31 Aralık 2022 tarihine kadar yapılan askerlik, doğum yurt dışı borçlanma talepleri gibi işlemlerinin bitirildiğini, vatandaşların tebligatı beklemeden bankalardan, internet bankacılığından veya mobil bankacılıktan ödemelerini yapabilecekleri duyuruldu.

Gaziantep’te Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yapılan açıklamada 31 Aralık 2022 tarihine kadar yapılan askerlik, doğum yurt dışı borçlanma talepleri gibi işlemlerinin bitirildiğini, vatandaşların tebligatı beklemeden bankalardan, internet bankacılığından veya mobil bankacılıktan ödemelerini yapabilecekleri duyuruldu.

Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması için hazırlıklar başladı. SGK İl müdürü Mehmet Uzun, Gaziantep’te 31 Aralık 2022 tarihine kadar oluşan vergi ve SGK borçları yapılandırma çerçevesine alınan borçların uzun vadede ödenebileceğini belirterek, borçların rahat ve hızlı bir şekilde ödenebilmesi için gerekli çalışmalarını tamamlandığını ifade etti. Vatandaşların tebligat beklemeden, mobil bankacılığı ile de ödeme yapabileceğini belirten Uzun, "Gaziantep’te 31/12/2022 tarihine kadar yapılan askerlik, doğum yurt dışı gibi borçlanma talepleri işlemleri bitirildi. Vatandaşlarımızın tebligatı beklemeden bankalardan, internet bankacılığından veya mobil bankacılıktan ödemelerini yapabileceklerdir. Ödemesini yapan vatandaşların dekontlarını SGK il veya ilçe müdürlüklerine teslim edilmesi gerekiyor" dedi.

Uzun, borçların bankalarda gözükmemesi durumunda ise kurumun il veya ilçe müdürlüklerine başvuru yapması gerektiğini kaydederek, posta yoluyla veya diğer il müdürlüklerine başvuru yapanların işlemlerinin ise devam ettiğini, taleplerin kendilerine ulaşması halinde işlemlerinin kısa sürede bitirileceğini de ifade etti.