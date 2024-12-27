Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bazı iştiraklerinin SGK İl Müdürlüğü’ne prim borcunun tecil ve taksitlendirebilmesi için bazı taşınmazlar teminat olarak gösterildi. Mecliste, Büyükşehir Belediyesi’ne ait bazı taşınmazların teminat gösterilmesiyle ilgili maddeler oy birliği ile kabul edildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2024 Yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ali Uyan başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis’te toplam 3 madde görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi. Uyan, gündem dışı konuşmalar bölümünde Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in geçen hafta vefat eden kardeşi Uğurcan Seçer’e rahmet dileyerek, Başkan Seçer’e, aile bireylerine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti. Şair Mehmet Akif Ersoy’u da 88. ölüm yıl dönümünde saygı ve rahmetle anan Uyan, Tarsus’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü de kutladı. Uyan, "2025 yılının ülkemize, bölgemize ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini diliyorum. Savaşsız, barış ortamında bir dünya dileklerimle 2025 yılını kutluyorum" dedi.

SGK prim borçları için taşınmazlar teminat gösterildi

Mecliste, Mersin Büyükşehir Belediyesi iştirakleri Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret ve Sanayi A.Ş, Denizkızı Turizm A.Ş ve MESKİ Personel A.Ş.’nin SGK İl Müdürlüğü’ne prim borcunun tecil ve taksitlendirebilmesi için Büyükşehir Belediyesi’ne ait bazı taşınmazların teminat gösterilmesi ile ilgili maddeler görüşüldü. Belirlenen taşınmazların teminat olarak gösterilmesiyle ilgili maddeler meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

İlgili maddelerin görüşülüp oylanmasının ardından meclis toplantısı sona erdi.