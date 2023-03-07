Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili kanunun yürürlüğe girmesinin ardından başvuru yapmak isteyen vatandaşların SGK binasının önünde oluşturduğu kuyruk hala devam ediyor.

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili kanunun yürürlüğe girmesinin ardından başvuru yapmak isteyen vatandaşların SGK binasının önünde oluşturduğu kuyruk hala devam ediyor.

EYT kanunuyla ilgili yapılan düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlandığı ilk günden itibaren Eskişehirli vatandaşların Odunpazarı İlçesi Arifiye Mahallesi Alaeddin Caddesi’ndeki SGK İl Müdürlüğü binası önünde oluşturduğu uzun kuyruklar devam ediyor. Yapılan düzenlemenin ardından başvuru yapmak isteyen vatandaşlar günler sonra bile dakikalarca sıra bekledi. Aradan yaklaşık 4 gün geçmesine rağmen SGK binasının önündeki EYT kuyruklarının azalmaması görenlerin dikkatini çekti.