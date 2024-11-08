Diyarbakır Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü Reşat Merttir, ülkemizde önemli bir sorun haline gelen kayıt dışı istihdamla mücadele amacıyla her yıl çeşitli bilgilendirme ve rehberlik faaliyetleri düzenlendiğini söyledi.

SGK, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve diğer paydaşlarla iş birliği yaparak, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik geniş bir toplumsal farkındalık hedeflediğini dile getiren Reşat Merttir, yaptığı açıklamada, kayıt dışı istihdam, çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmeksizin çalıştırılmaları veya çalışma gün ve ücretlerinin eksik bildirilmesi sonucunda çalışanların sigorta, sağlık hizmetleri ve işsizlik sigortası gibi yasal haklardan mahrum kalmalarına yol açtığını kaydetti. Merttir, sigortalı çalıştırmanın hem çalışanların hem de işverenlerin yasal bir yükümlülüğü olduğunu ifade ederek, "İşverenlerin kaçak çalıştırdıkları yabancı işçilerin sağlık harcamaları ve ülkelerine dönüş masraflarını da üstlenmek zorundadır. 2024 yılı itibariyle izinsiz yabancı işçi çalıştırma durumunda her bir işçi için 56 bin 752 TL, 5 ve üzeri işçi çalıştıran işverenlere, banka aracılığıyla maaş ödemesi yapılmadığında ise her işçi başına 1 bin 514 TL idari para cezası uygulanacaktır. Türkiye genelinde işverenler bu yasal yükümlülüğe uymamaları durumunda, ciddi cezai yaptırımlar ile karşı karşıya kalacaktır" dedi.