Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Kastamonu İl Müdürü Duran Cesur, İhlas Pazarlama Kastamonu Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette İhlas Pazarlama Bölge Müdürü ve Türkiye Gazetesi Kastamonu Sorumlusu Ali Savaş, Sosyal Güvenlik Kurumu Kastamonu İl Müdürü Duran Cesur’a çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Kastamonu İl Müdürü Duran Cesur, İhlas Pazarlama Bölge Müdürü ve Türkiye Gazetesi Kastamonu Sorumlusu Ali Savaş’ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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