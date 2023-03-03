Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Meclis’te kabulü ve Resmi Gazete’de yayımlanması üzerine, SGK İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt tüm emekli olacak vatandaşları kutladı. Yavuz Kurt, başvuruların hızlı şekilde işleme alınmaya başladığını belirtti.

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Meclis’te kabulü ve Resmi Gazete’de yayımlanması üzerine, SGK İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt tüm emekli olacak vatandaşları kutladı. Yavuz Kurt, başvuruların hızlı şekilde işleme alınmaya başladığını belirtti.

EYT ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Başvuru yoğunluğu olacağı için aylar öncesinden tüm hazırlıklarını tamamlayan SGK İzmir İl Müdürlüğü, EYT’ye ilişkin kanunun Resmi Gazete’de yayımlanması üzerine bu sabah başvuruları almaya başladı. Emekliliğini bekleyen İzmirliler, müracat için SGK önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Heyecanlı ve mutlu oldukları görülen vatandaşlar, uzun süredir bekledikleri günün geldiğini ifade ederek, verilen sözün yerine getirilmesi nedeniyle emeği geçenlere teşekkür ettiler.

İzmir’e atandıktan sonra çeşitli platformlarda kurumsal faaliyetlere ilişkin bilgilendirici buluşmalar gerçekleştiren, sosyal medyada halkı biliçlendiren mesajları ile takdir toplayan SGK İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt, bugün de vatandaşların emeklilik için nasıl başvuru yapacakları konusunda bilgilendirici paylaşım yaptı. Kurt, emeklilik için nasıl hareket etmesi gerektiğini merak eden vatandaşlar için sosyal medya hesabından ’Emeklilik Başvuru Rehberi’ yayımladı. Emekliliğe kimlerin hak kazandığını, hak kazanan vatandaşların nasıl başvuru yapacağını ve süreçle ilgili önemli bilgileri paylaşan Kurt, "Aziz vatandaşlarımız; Emeklilikte Yaşı Bekleyen sigortalılarımıza başvuru süreçlerinde yardımcı olabilmek amacıyla İzmir SGK İl Müdürlüğü olarak hazırlamış olduğumuz ’Emeklilik Başvuru Rehberi’ni istifadenize sunuyoruz. Sağlık, huzur ve bereket dileğimizle" açıklamasında bulundu.