Mersin Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ali Koç , Mersin Merkez Toroslar İlçesi Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Tülücü'yü ziyaret etti.

Mersin Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ) İl Müdürü Ali Koç , geçen hafta Mersin Merkez İlçesi Toroslar'a Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirilen Oğuzhan Tülücü'yü ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek başarılarının devamını temenni etti.

Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Tülücü de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek İl Müdürü Koç'a teşekkür etti.