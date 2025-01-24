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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), dul maaşlarıyla ilgili bazı sosyal medyalarda ortaya çıkan yeni düzenleme iddialarıyla ilgili bilgilendirme yaptı. SGK, söz konusu maaşlarla ilgili 2008 öncesi erkek-kadın ayrımı olmadığı gibi bu hususta yeni bir düzenleme de bulunmadığını açıkladı.ANKARA (İGFA) -  Bazı sitelerde dul maaş uygulamasının artık erkeler için de geçerli olacağı yönündeki haberler üzere SGK bilgilendirme paylaşımında bulundu.

"Dul maaşını hem kadınlar hem de erkekler alabilir" denilen bilgilendirmede, 2008 öncesi; SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı mevzuatında da dul eş için erkek-kadın ayrımı olmayıp bu hususta yeni bir düzenlemenin de bulunmadığının altı çizildi.

SGK'nın işte o bilgilendirme paylaşımı ve dul maaş şartları...

Kaynak: igf