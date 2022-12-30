Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) EYT nedeniyle Cumartesi tam gün mesai yapacak.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) EYT nedeniyle Cumartesi tam gün mesai yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından EYT düzenlemesi bekleyen vatandaşların askerlik borçlanması, emeklilik hesaplaması gibi işlemlerini yaptırabilmeleri ve mağdur olmamaları için Gölbaşı ilçe SGK Müdürlüğü 31 Aralık Cumartesi günü tam mesai kararı aldı. Vatandaşların taleplerini karşılayabilmek için Cumartesi günü mesai yapacaklarını vurgulayan Gölbaşı Sosyal Güvenlik Kurumu ilçe Müdürü Orhan Güçlü, "Asgari ücrete gelen zam sonrası, askerlik, doğum borçlanması, yurtdışı borçlanması gibi birçok borçlanma 2023 yılında asgari ücrete gelen zam sonrası artacak. SGK’lı vatandaşların mağdur olmaması için cumartesi günü tam mesai yapılacak” diye konuştu.