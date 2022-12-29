EYT düzenlemesi sonrası Erzurum SGK İl Müdürlüğü binası önünde uzun kuyruklar oluştu.

EYT düzenlemesi sonrası Erzurum SGK İl Müdürlüğü binası önünde uzun kuyruklar oluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün akşam EYT’de yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını açıklamasının ardından SGK binasında büyük yoğunluk yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar prim günlerini hesaplatmak için SGK binaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kurum içerisinde yaşanan yoğunluk karşısında SGK İl Müdürlüğü yöneticileri danışma servisleri sayısını artırarak vatandaşların taleplerini yerine getiriyor.