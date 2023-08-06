Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, “Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri çerçevesinde memur sendikalarının en önemli kırmızı çizgisi, verilen seyyanen zamların memur emeklisine de bağlanması olmalı ki memur maaşlarındaki kök ücret sorunu kalksın” dedi.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7’inci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos günü başlamıştı. Görüşmeler devam ederken, Memur-Sen’e bağlı hizmet kollarının taleplerinin görüşülüp sınıflandırıldığı komisyon görüşmeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında sürüyor. Konuyla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, memur emeklisinin ve SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ücretlerini değerlendirdi. Karakaş, görüşmelerde memur sendikalarının seyyanen zamların emeklilere yansıtılması konusunda ısrarcı olmaları gerektiğini dile getirdi.

“En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lirada kaldı”

Karakaş, en düşük memur maaşının 22 bine çıkarıldığını, asgari ücrete ise yüzde 34 oranında zam yapıldığını hatırlatarak, emekliye ise 25’lik zam geldiğini dile getirdi. Asgari ücretin haziran ayında net olarak 8 bin 500 lira, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşının ise 7 bin 500 lira olduğunu belirten Karakaş, emeklilerin haziran ayında asgari ücretin yüzde 88’i kadar maaş aldığını hatırlattı. Karakaş, asgari ücrete yapılan zam ile ücretin 11 bin 400’e çıktığını dile getirerek, “Asgari ücrete yüzde 34 oranında zam geldi fakat en düşük emekli maaşı 7 bin 500 lirada kaldı. Bu durumda yeni asgari ücret 11 bin 402 lira, emekli ise 7 bin 500 lira almaya devam edince, emekli maaşının asgari ücret bazında yüzde 65’e düştüğünü görüyoruz. Yani hazirandan temmuza geçerken emeklinin asgari ücret bazında dahi yüzde 23,5 civarında bir kaybı olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

Karakaş, kök ücreti 7 bin 500 liranın üstünde olan emeklilerin de yüzde 25 oranında zam aldığını hatırlatarak, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerinde temmuz enflasyonunun yüzde 10’a yakın olduğunu, dolayısıyla verilen yüzde 25’lik zammın yüzde 10’unun enflasyona bağlı olarak düştüğünü söyledi.

“En düşük memur emeklisi ücreti 9 bin 800 lira”

Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı olarak memur emeklilerinin emeklilik sistemlerinin çalışan memura endeksli olduğunu belirtti. En düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkarılırken seyyanen zam yapıldığını ve bunun memur emeklilerine yansımadığını dile getiren Karakaş, “Çalışan emeklilere verilen seyyanen zammın memur emeklisine yansıtılmamasından dolayı memur emeklileri zor duruma düştü. En düşük memur emekli maaşının 74 yıldan beri süregelen uygulamada olduğu gibi yansıtılırsa 15 bin 400 lira olması gerekmekte. Fakat yansıtılmaması nedeniyle 9 bin 800 lirada kaldı" diye konuştu.

“Memur sendikalarının kırmızı çizgisi, verilen seyyanen zamların memur emeklisine de bağlanması olmalı”

Karakaş, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde memur sendikalarının özellikle memur emeklilerinin haklarını savunmaları gerektiğini dile getirerek, “22 bin lira olan en düşük çalışan memur maaşını göz önünde bulundurduğumuz zaman en düşük memur emeklisinin maaşı yüzde 44,5’e kadar düştüğünü görüyoruz. Yani siz çalışan bir memur olduğunuz zaman normal şartlarda yüzde 70’e yakın emekli maaşı bağlanması gerekirken, seyyanen zamlarla beraber bu yüzde 44,5’e kadar düştü. Dolayısıyla Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri çerçevesinde memur sendikalarının en önemli kırmızı çizgisi, verilen seyyanen zamların memur emeklisine de bağlanması olmalı ki memur maaşlarındaki kök ücret sorunu kalksın” açıklamasında bulundu.