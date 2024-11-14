Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) prim borçlarına ilişkin SGK ile rızaen anlaşma yaptığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

SGK, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin prim borçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Prim gelirleri toplarken hiçbir kurum veya kişi ayrımı yapılmadan tüm borçlulara karşı eşit bir tutum sergilendiği ve prim borçlarının takip edilmesi sürecinin ‘siyasi bir saldırı’ olarak değerlendirilemeyeceği belirtilen açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin SGK’ya olan borcunun son 7 ayda 4,5 milyar liradan ağustos ayı itibarıyla 8,4 milyar liraya, eylül ayı itibarıyla ise 8,8 milyar liraya yükseldiği kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Belediyenin 6183 sayılı Kanun’un 48/A maddesine göre borçların tecili için yaptığı girişim, kanunda belirtilen şartları taşımaması nedeniyle kanunen geçersizdir. Söz konusu madde, mali açıdan zor durumda bulunan ve borcun vadesi bir yılı geçmemiş durumda olan mükelleflere istisnai olarak uygulanmakta olup, bugüne kadar deprem bölgesi belediyeleri dahil hiçbir belediyeye bu madde çerçevesinde bir tecil işlemi yapılmamıştır.”

“ABB Başkanı tarafından dile getirilen SGK ile rızaen anlaşma yapıldığına dair iddia ise gerçeği yansıtmamaktadır”

6183 sayılı Kanun’un 48. maddesi uyarınca tecil başvurusu yapabilmek için borcun yüzde 10’unun peşin olarak ödenmesi ve kalan borcun yüzde 50’si oranında teminat gösterilmesi şartı olduğu ifade edilen açıklamada, “Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından teminat olarak gösterilen gayrimenkuller üzerinde çok sayıda haciz bulunması nedeniyle bu varlıklar kanunen geçerli teminat olamamıştır. Dolayısıyla bu işlem geçersiz olmuş ve SGK Yönetim Kurulu’nda değerlendirilecek bir başvuru halini dahi alamamıştır. Kanuni şartların bilinmesine rağmen üzerinde hacizler olan gayrimenkullerin teminat olarak verilmesi iyi niyetli bir yaklaşımdan uzaktır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından dile getirilen ’SGK ile rızaen anlaşma yapıldığı’na dair iddia ise gerçeği yansıtmamaktadır. Mevzuatımızda ve borçların ödenme şekilleri arasında ‘rızaen anlaşma şekli’ bulunmamaktadır. Kurumumuz tarafından bu yönde bir anlaşma da yapılmamıştır. SGK olarak yasal sorumluluğumuzu yerine getirmekle ilgili süreçlerin siyasi tartışmaların odağına çekilmesinden üzüntü duymaktayız" denildi.