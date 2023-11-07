Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) tarafından desteklenen “İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi" çerçevesinde Bayramiç S.S. Pıtıreli Tarımsal Kalkınma Kooperatifine bağlı Zeytinyağı Fabrikası sezonun ilk zeytinlerini işlemeye başladı.

Törene, Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, Kurum Amirleri, STK Başkanları, S.S. Pıtıreli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ramazan Algül, teknik personeller ve kooperatif üyeleri katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, “Bakanlığımızın Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmekte olan İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü projeleri 2023 yılı içerisinde toplam 9.036 da. Alanda bitkisel üretim yapan 114 üretici, 12 farklı tür ürün ile yürütülmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) tarafından finanse edilen Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen “Sürdürülebilir İyi Tarım Uygulamaları Projesi" çerçevesinde uzun yıllardır devam etmekte olan S.S. Pıtıreli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 27 üreticisi 1.825 dekar alanda Zeytin ürününde İyi Tarım Uygulamaları yapmaktadırlar. Burada üreticilerimize İyi Tarım Uygulamaları sertifikalarını vereceğiz. Çevreye, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen, izlenebilir, sürdürülebilir gıda güvenliği ve güvenirliliği olan bir üretim modeli olan İyi Tarım Uygulamaları olarak üretim yapmakta olan tüm üreticilerimizi tebrik eder verdikleri emekler için teşekkür ederim. Ayrıca İyi Tarım Uygulamaları Sertifika töreninin hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve üreticimize de teşekkür ederim. Ürününüz bol kazancınız bereketli olsun" dedi.

Bayramiç S. S. Pıtıreli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine bağlı proje üreticilerine, sertifikaları Bayramiç Kaymakamı Alper TAŞ ve Bitki Koruma Ürünleri uygulama esnasında kullanmaları üzere maske, koruyucu kıyafet ve gözlükleri de Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan tarafından teslim edildi.

Kooperatife ait Zeytinyağı Fabrikası gezilerek tören sona erdi.