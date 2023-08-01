Türkiye’nin en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın’da, sezonun ilk incirleri pazar tezgahlarında yerini aldı.

Aydın’da incir hasat sezonu başlarken, hasat edilen ilk incirler de pazar tezgahlarında yerini almaya başladı. Aydın’ın milli meyvesi incir, tezgahlarda görücüye çıkarken, kilosu 70 ile 100 TL arasında alıcı buluyor. Birçok incir tezgahında yoğunluk oluşurken, kimi vatandaşlar fiyatları yüksek bulurken kim vatandaş da fiyatlardan memnun olduklarını söyledi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde kurulan tarihi Salı Pazarı’nda tezgah açan pazarcı esnaflarından Hakan Çeçen, “Sezonun ilk incirini 70 TL’den açılış yaptık. Yıllardır incir işi yapıyoruz zaten sezonun ilk taze incirleri de tezgahımızda yerini aldı. İncirlerimiz, Germencik’in incirleri. Zaten vatandaşlar da taze inciri özlemiş, ilgi güzel. Satışlar da fena değil. Fiyatlar bazı vatandaşlara yüksek gelse de genel olarak fiyatlardan memnunlar. Aydınımızın milli meyvesi olan incirleri önümüzdeki günlerde daha çok tezgahlarda görmeye başlarız” dedi.