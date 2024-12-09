Antalya’nın Kumluca ilçesinde Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesinden gelen yaklaşık 90 devenin güreşleri, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Sezonun ilk güreşleri olmasına rağmen develerin güreş istekleri savranlara zor anlar yaşattı.

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen güreşler Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yararına yapıldı. Folklorik gösteri halinde gerçekleştirilen güreşlere Akdeniz Ege ve Marmara Bölgesinden yaklaşık 90 güreş devesi güreşti. Güreşlere Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, daire amirleri, STK Temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda güreş sever katıldı.

Sezonun ilk güreşleri olmasından dolayı develerin güreş istekleri develeri güreştiren savranlara zor anlar yaşattı. Onlarca görevli develeri güreş süresi dolan develeri birbirinden ayırmakta zorlandı.

Güreşin heyecanına kapılan savranlar zaman, zaman devenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Güreşlerle ilgili açıklama yapan Kumluca devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Zafer Gemici; “Batı Akdeniz bölgemizde sezonun ilk güreşlerini yaptık. Kumluca deveciler Derneği olarak ilçe milli eğitim müdürlüğü yararına bir güreş organize ettik. Çok güzel güreşler oluyor. Halkın katılımı güzel, hava güzel. STK temsilcilerimiz, milli eğitim müdürümüz, kaymakamımız, sponsorlarımız sonsuz destek verdi. Onların sayesinde güreşi yaptık. Kültürümüzü daha ilerilere taşımak için görevimizin başındayız. Son nefesimize kadar kültümüzün geliştirilmesi ve ilerlemesi için elimizden geleni yapacağız. Seyircimiz sponsorlarımız ile bu güreşler gerçekleşiyor. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, STK Temsilcileri ve Antalya Büyükşehir Kupalarına güreşen deve sahiplerine protokol üyeleri tarafından kupaları verildi. Ayrıca uzun yıllardan beri deve güreşlerine gönül veren ve hizmet eden deve sahiplerine ve dernek yöneticilerine plaket verildi.