Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinden Sivas’ın Kangal ilçesine patates toplamaya giden mevsimlik tarım işçileri sezonu kovaları fırlatarak kapattı.

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinden Sivas’ın Kangal ilçesine patates toplamaya giden mevsimlik tarım işçileri sezonu kovaları fırlatarak kapattı.

Her yıl farklı illere mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmaya giden işçiler, bu sene de yollara düştü. Ülke genelinde birçok ile çalışmaya giden mevsimlik tarım işçileri, sezonu kapatarak dönmeye başladı. Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesine bağlı kırsal Gölcük Mahallesi’nden Sivas’ın Kangal ilçesine patates toplamaya giden mevsimlik tarım işçileri de sezonu kapatan işçiler arasındaydı. Sezonun kapanışını kovalarını havaya fırlatarak kutlayan tarım işçileri, memleketlerine dönmek için hazırlıklara başladı.

İşçilerin dönüş yolculuğu öncesi kovalarını havaya fırlatarak kutladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.