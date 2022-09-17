Antalya’da av yasağının sona ermesinin ardından balıkçı barınağında sezonun ilk mezadı dualarla başladı. İlk mezada Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’da katıldı.

Antalya’da av yasağının sona ermesinin ardından balıkçı barınağında sezonun ilk mezadı dualarla başladı. İlk mezada Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’da katıldı.

Antalya’da av yasağının sona ermesinin ardından balık sezonu açıldı. Yakalanan ilk balıkların mezadına, balıkçı ve vatandaşların ilgisi yoğun oldu. 2021-2022 su ürünleri av sezonunun açılmasının ardından halat çözüp Akdeniz’e açılan balıkçıların ağlarına takılan balıklar yüz güldürdü. Antalya balıkçı barınağında açılan sezon sonrası da hareketlilik başladı. Sezonun açılmasıyla yakalanan balıklar mezatta satılmaya başlandı.

Saat 05.00’te başlayan ve onlarca çeşit balığın geldiği halde yapılan mezada vatandaşlar ve balıkçılar ilgi gösterdi. Taptaze olan birbirinden renkli ve boyuttaki balıkları alabilmek için kıyasıya bir yarış oldu. Ahşap ve köpük kasalardaki balıklar, en düşük rakamdan yüksek rakama doğru alıcısını buldu.

Başkan Uysal, sezonun ilk balık mezadını yaptı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, av yasağının sona ermesinin ardından Antalya Balıkçı Barınağı’nda sezonun ilk balık mezadına katıldı. Dualarla başlayan yeni sezonda Başkan Uysal, hayırlı ve bereketli bir yıl diledi. Başkan Uysal, Akdeniz’de av yasağının sona ermesinin ardından yeniden denizlere açılan balıkçılarla bir araya geldi, gün doğmadan Antalya Balıkçı Barınağı’nda yapılan sezonunun ilk mezadına katıldı. Davul ve zurnayla karşılanan Başkan Uysal’a ziyaretinde Konyaaltı İlçe Başkanı Onur Duruk, Antalya Semt Pazarcıları Odası Başkanı Metin Bucak eşlik etti.

Balıkçı Barınağında sezonun dualarla açılırken Başkan Uysal, yılın hayırlı ve bereketli olmasını diledi. Balıkçılığının hem insanlarını sağlıklı beslenmesi hem de bir ekmek kapısı olarak çok değerli olduğunu dile getiren Başkan Uysal, konuşmasının ardından “Alan satan hayrını görsün” diyerek sezonunun ilk ihalesini yaptı.