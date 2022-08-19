Turizm sektörünün, yaşanan turist akınıyla güzel bir yaz geçirildiğini belirten acente işletmecisi Salih Er, sezon sonu tatilleri hakkında “Fiyatların ağustos ve temmuz aylarına göre yarı yarıya düşmesi söz konusu” dedi.

Turizm sektörünün, yaşanan turist akınıyla güzel bir yaz geçirildiğini belirten acente işletmecisi Salih Er, sezon sonu tatilleri hakkında “Fiyatların ağustos ve temmuz aylarına göre yarı yarıya düşmesi söz konusu” dedi.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüsle birlikte yaklaşık 2 senedir yabancı turist yokluğu ile mücadele veren tatil bölgeleri, bu sene adeta ‘Altın’ değerinde bir sezon geçirdi. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaştan dolayı Rus turistlerin gelemeyeceği öngörülürken, tam tersi yaşandı. Alman turistler ise geçtiğimiz yıllara göre yüzde 200’ün üzerinde artışla gelerek büyük yoğunluk oluşturdu. Arap, Balkan ve Orta Doğu ülkelerinden gelen turistlerle Tük turizmi geçtiğimiz yılların yaralarını sardı. Yoğun turist talebiyle otellerde yer kalmadı. Boş odası olan otellerde ise fiyatlar tavan yaptı. İmkanı olan Türk vatandaşlar yaz aylarında tatilini yaparken, bir kısım ile sezon sonunu beklemek durumunda kaldı. Sezon sonunda da turist yoğunluğu ile karşılaşılabileceği konusunda acente işletmecileri vatandaşları erken rezervasyon konusunda uyardı. Eylül ve ekim aylarında fiyatların yarı yarıya düşmesiyle Türk vatandaşlarında yoğunluk oluşturması beklenirken, istediği otelde tatil yapmak isteyenlerin bir an önce rezervasyon yaptırması tavsiye edildi.

“Türk turizmi açısından inanılmaz bir sezon yaşandı”

Yaşanan turist yoğunluğunun Türk turizminde yaraların bir kısmını sardığını belirten acente işletmecisi Salih Er, “Bu yıla baktığımızda gerçekten Türk turizmi açısından inanılmaz bir sezon yaşandı. Ukrayna ve Rusya’nın savaşından dolayı özellikle Rus bölgesinden turist gelmeyeceği söyleniyordu. Rusların gelemeyeceği söyleniyordu ama tam tersi oldu. İnanılmaz bir Rus akını yaşandı. Ayrıyeten bunun ötesinde yaklaşık bir 3-4 yıldır ülkemize gelmeyen bir Alman turist vardı. Alman turistler kesinlikle geçtiğimiz yıllara göre yüzde 200’ün üzerinde artışla bu yıl ülkemize geldiler. Bunun üzerine Balkan ülkeleri ve Arap ülkeleri, Orta Doğu dâhil oldu. Orta Doğu’daki turist artışı inanılmaz derecede yükseldi. Dolayısıyla vatandaşlar ağustosun başından itibaren ay sonuna bir oda bulamadı. Özellikle geçirdiğimiz iki senedir pandemiden dolayı istediğimiz fiyatlardan, istediğimiz tarihlerde çok güzel otellerde tatil yapabiliyorduk. Bu sezon misafirlerimiz istediğini bulamadı. Fiyatlar yüksek kaldı. Haziran ayına kadar fiyatlar müthiş derecede düşüktü. Haziran ayından sonra turist akışının yoğunluğu sebebiyle fiyatlar yüzde 50 ile 70 arasında arttı” dedi.

“Fiyatların ağustos ve temmuz aylarına göre yarı yarıya düşmesi söz konusu”

Sezon sonu tatilde de erken rezervasyonun büyük önem taşıdığını söyleyen Salih Er, vatandaşların istediği tarihte istediği oteli bulması için acele etmesi gerektiğini belirtti. Eylül ve ekim aylarında fiyatların yarı yarıya düşeceğini de belirten Er, şu ifadeleri kullandı:

“Yüksek fiyatlardan dolayı sezonda tatile gidemeyen misafirlerimizin gözü şu anda eylül ve ekim aylarında. Özellikle Akdeniz Bölgesi’nde yaz yaklaşık kasım ayı sonuna kadar sürüyor. Sezonda gidemeyen özellikle çocuksuz ailelerin, yeni evli çiftlerin, bekâr kişilerin eylül ve ekim aylarının değerlendirmelerinde fayda var. Çünkü fiyatlarda yaklaşık ağustos ve temmuz aylarına göre yarı yarıya düşmesi söz konusu olacak. Bu fiyatlarda tatil alışverişlerini gayet rahatlıkla yapabilirler. Bu turist akışından dolayı sezon sonu için de acele etmekte fayda var. Şu günlerde eylülün 5’i ve 10’u arasında Akdeniz Bölgesi’nde bulunan otellerde odalar büyük ölçüde doldu. Gün geçtikçe ileriki tarihler de dolmaya başlayacak. Eylül ve ekim aylarının erken rezervasyonu ağustos ayıdır. Yani bunu değerlendirmekte fayda var. Özellikle turist gelmez dediğimiz ekim, kasım aylarında maalesef yüksek derecede turist akını tekrar yaşanıyor. Eylül aylarının sonunda Rusların ve Almanların tekrar bir bayramı oluyor. Bir haftalık tatil süreleri oluyor. O tatil sürelerinde de yine Türkiye’de değerlendiriyorlar.”