Kastamonu’nun Abana ilçesinde turizm sezonu öncesinde ilçe halkı, Karadeniz kıyısında sahilde biriken çöpleri topladı.

Kastamonu’nun Abana ilçesinde Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilçe halkı, turizm sezonu öncesinde Karadeniz sahilde biriken çöpleri topladı. Abana Kaymakamlığı, Abana Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Abana Turizm Derneğinin iş birliğinde düzenlenen etkinliğe Abana Kaymakamı Salih Ağar da katıldı. İlçe halkı, Karadeniz sahili boyunca biriken çöpleri toplayarak poşetlere koydu. Poşetlere biriktirilen çöpler, ardından görevliler tarafından sahil bölgesinden alındı.

Vatandaşlar, temiz çevre ve temiz bir sahil için çöplerin gelişigüzel etrafa atılmamasını istedi.