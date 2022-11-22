Türkiye’nin turizm merkezlerinden Mersin’de tatil sezonunun bitmesiyle birlikte gezi tekneleri bakım için kıyıya çekildi. İyi bir yıl geçiren turizmciler, bu sene yerli tatilcilerin yanı sıra yoğun olarak yabancılara da hizmet etti.

Deniz tatilinin önemli merkezlerinden Mersin’de sezon sona erdi. Sezonun sona ermesiyle birlikte tatil merkezlerindeki hareketlilik biterken, özellikle açık denizi tercih edenlerin gözdesi tekneler de kıyıya çekilmeye başladı. Özellikle Kızkalesi, Silifke Taşucu başta olmak üzere birçok noktada tatilcileri gün boyu gezdiren devasa tekneler Erdemli Balıkçı Barınağı’na geldi. Burada kıyıya çıkartılan teknelerin genel bakımları ile yeni sezon öncesi hazırlıklarına başlandı. Tekne sahipleri, sezonun geçmiş yıllara göre iyi geçtiğini belirterek, önümüzdeki yıl beklentilerinin daha yüksek olduğunu kaydetti.

Tekne sahiplerinden Sanver Akyürek, "Sezon iyiydi, bu sene güzel geçti. Aktivitelerimiz güzeldi. İnsanlar bayağı bir tatil yaptılar, istifade ettiler turlarımızdan. İlgi olarak tabii ki yabancılar da geldi, ama genellikle yine de Türk turizm misafirlerimiz vardı. Bir önceki sezona göre bu sezon daha iyiydi. Aktiviteler daha yoğundu, daha yoğun bir istek vardı. Önümüzdeki sene daha iyi olacak inşallah" dedi.

Şu anda tekneleri karaya aldıklarını da anımsatan Akyürek, "Bakımlarını yapıyoruz her seneki gibi, çürüyen tahtaları değiştiriyoruz. Onunla ilgili bazı projelerimiz var, onları düzenliyoruz. Direk değişimi yapıyoruz, bu sezon onlarla ilgileniyoruz" ifadelerini kullandı.

Teknelerin bakımlarını yapan Tekne Ustası Ahmet Yıldırım, "Teknemizin bazı yerlerinde çürükler vardı, mutfak bölümünde genellikle, sudan dolayı oluşuyor. Onların tamiratını yapmaya geldik. Postasıydı, eğrisiydi, tahtalarıydı, bağlarıydı onları yenileyeceğiz. 3 aylık bir işimiz var" diye konuştu.