Eskişehir’de 35 yaşındaki Sezer Keklikci’nin ölümüyle ilgili üvey kardeşi ve üvey babasının yargılandığı dava, Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporun beklenmesine ve dosyadaki eksiklerin giderilmesine karar verilerek 6 Aralık’a ertelendi.

Geçtiğimiz yıl 2 Ağustos akşamı Fevziçakmak Mahallesi Çiftehan Sokak’ta meydana gelen olayda, 35 yaşındaki 3 çocuk babası Sezer Keklikci, alacak verecek meselesinden dolayı husumetli olduğu üvey kardeşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucunda Sezer Keklikci’nin üvey kardeşi Caner Ç., üvey babası Necmi Ç. ve annesi Necla Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından anne Necla Ç. serbest bırakılırken, üvey kardeş ile üvey baba tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden üvey kardeş ‘Kasten Öldürme’, üvey baba ‘Azmettirme’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir süre sonra görülen ara duruşmada baba Necmi Ç. hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.

Sezer Keklikci’nin öldürülmesiyle ilgili Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasında, tutuklu sanık Caner Ç. huzura alındı. Tutuksuz yargılanan üvey baba Necmi Ç. ve anne Necla Ç. ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, cinayete ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek olan raporun beklenmesine ve dosyadaki eksiklerin giderilmesine, üvey kardeş Caner Ç.’nin tutukluluk halinin devamına, üvey baba Necmi Ç.’nin de tutuksuz yargılanmasının devamına karar vererek, duruşmayı 6 Aralık’a erteledi.