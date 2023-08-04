Eskişehir’de 35 yaşındaki Sezer Keklikci’nin öldürülmesiyle alakalı gözaltına alınan üvey kardeşi, annesi ve üvey babası adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz akşam Fevziçakmak Mahallesi Çiftehan Sokak’ta meydana gelen olayda, 35 yaşındaki 3 çocuk babası Sezer Keklikci, alacak verecek meselesinden dolayı husumetli olduğu üvey kardeşi ile düğünde karşılaştı. Başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Sezer Keklikci, üvey kardeşi Caner Ç. tarafından tabanca ile vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve yolda kalbi duran Keklikci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekiplerince başlatılan çalışma sonucu Sezer Keklikci’nin üvey kardeşi Caner Ç., üvey babası Necmi Ç. ve annesi Necla Ç. polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili gözaltına alınan Sezer Keklikci’nin üvey kardeşi Caner Ç., üvey babası Necmi Ç. ve annesi Necla Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.